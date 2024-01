Paragon Banking Amid Restructure Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die technische Analyse der Paragon Banking-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 515,69 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 697,5 GBP liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +35,26 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 521,16 GBP, was einem Abstand von +33,84 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie also eine Bewertung von "Gut".

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergaben 4 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Paragon Banking-Aktie. Auch die qualifizierten Analysen des letzten Monats zeigen eine überwiegend positive Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 687,5 GBP, was ein Abwärtspotenzial von -1,43 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 697,5 GBP bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung.

Im fundamentalen Vergleich mit dem Branchen-Durchschnitt (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) wird die Paragon Banking-Aktie als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,78, was einem Abstand von 56 Prozent zum Branchen-KGV von 20,09 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Paragon Banking gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 6,34 % aus, was 0,33 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der mögliche Mehrgewinn nur leicht höher ist.