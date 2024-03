Paragon Banking Amid Restructure Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Paragon Banking befindet sich laut der technischen Analyse derzeit in einer guten Position. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 563,76 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (671 GBP) um +19,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Über die vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 669,28 GBP, was einer Abweichung von +0,26 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Paragon Banking somit das Rating "Gut".

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Paragon Banking-Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 4 Bewertungen liegen 3 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie ist interessant, da es bei 696,67 GBP liegt. Dies würde eine zukünftige Performance von 3,83 Prozent bedeuten und führt zur Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Paragon Banking von der Redaktion das Rating "Gut" für die gesamte Analysteneinschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Paragon Banking basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 6,34 % aus, was 0,84 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 5,51 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Fundamental betrachtet beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 8,78 und liegt somit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 26. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält somit die Bewertung "Gut".