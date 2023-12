Paragon Banking Amid Restructure Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Paragon Banking hat in den letzten Tagen einen Kurs von 690,5 GBP erreicht, was einer Steigerung von +34,63 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies wird kurzfristig als "Gut" eingestuft. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Bewertung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +34,3 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Von den 5 Analysten, die in den letzten zwölf Monaten die Paragon Banking-Aktie bewertet haben, wurden 4 als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Auch in jüngeren Berichten kommen die Analysten zum gleichen Ergebnis, sodass das Rating für das Paragon Banking-Wertpapier aus dem letzten Monat ebenfalls "Gut" ist. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 687,5 GBP, was darauf hinweist, dass die Aktie um -0,43 Prozent fallen könnte. Daher wird die Empfehlung als "Neutral" eingestuft.

Investoren, die in die Aktie von Paragon Banking investieren, können eine Dividendenrendite von 6,34 % erzielen, was einen Mehrertrag von 0,31 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung bedeutet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Paragon Banking zeigt einen Wert von 3,09, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt mit 10,85 im "Gut"-Bereich. Insgesamt wird die Aktie somit als "Gut" bewertet.