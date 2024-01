Paragon Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle für die Analyse von Marktsentiment und Buzz. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Paragon & jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen besonders negativ für Paragon &. Dies spiegelt sich auch in der aktuellen "Schlecht"-Einschätzung wider.

Im Branchenvergleich erzielte Paragon & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,09 Prozent, was eine Underperformance von -28,72 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie 30,08 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Paragon & liegt bei 60,87, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 56,77, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Sollten Paragon Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Paragon jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Paragon-Analyse.

Paragon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...