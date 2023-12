Paragon Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "IX Acquisition Corp":

In den letzten Wochen gab es bei Paragon keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Paragon daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Paragon liegt aktuell bei 9,38 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 8,95 USD liegt und somit einen Abstand von -4,58 Prozent aufweist, wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 9,45 USD liegt, ergibt sich eine Differenz von -5,29 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt wird Paragon also auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Paragon liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11546,5 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Paragon liegt bei 73,33, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 68,86 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für Paragon auf Basis der aktuellen Analyse.