Paragon Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Dividendenrendite von Paragon & liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,74 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Paragon & einen Wert von 12,48 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 20,04. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) für Paragon & auf 7-Tage-Basis einen Wert von 64,86, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überkauft und wird daher als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger und auch die Diskussionsintensität bleibt neutral. Somit erhält die Paragon &-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

