Paragon Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus dem Stimmungsbarometer hervorgeht. Über den gesamten analysierten Zeitraum von sechs Tagen zeigte das Barometer eine negative Richtung. Zusätzlich waren die Diskussionen der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Paragon vorwiegend von negativen Themen geprägt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Paragon innerhalb von 7 Tagen keine überkauften oder überverkauften Situationen aufweisen, da der RSI bei 55,25 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutenden Tendenzen in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zum Durchschnitt nicht signifikant gestiegen oder gesunken. Daher erhält die Paragon-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Paragon mit 0 Prozent 11298,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, weshalb die Redaktion sie mit "Schlecht" bewertet.