Paragon Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Paragon liegt bei 60, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,61 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Paragon derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die eine Dividendenrendite von 138,82 Prozent aufweist, erhält die Paragon-Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Paragon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,32 USD. Der letzte Schlusskurs von 8,15 USD weicht somit um -2,04 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine ähnliche "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend erhält die Paragon-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI, die Dividendenrendite, die Anleger-Stimmung und die technische Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral".