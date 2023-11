Paragon Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "paragon":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert von Paragon & bei 61,04, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung somit als "Neutral" betrachtet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Paragon & im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,14 Prozent erzielt hat, was 8,02 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten", die eine mittlere jährliche Rendite von -0,6 Prozent aufweist, liegt Paragon & sogar um 13,74 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Paragon & ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,48 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 23,61 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Paragon & wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich in einem kaum messbaren Ausmaß, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der langfristigen Stimmung rund um die Aktie von Paragon & die Note "Neutral" zugesprochen.