Paragon Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Paragon wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf einen neutralen Wert hin. Insgesamt ergibt sich damit für Paragon die Gesamteinstufung "Neutral" hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt bei Paragon eine Einstufung von "Schlecht" bei einem Niveau von 100. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt hingegen zu einer "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit für den RSI eine Gesamteinstufung auf "Neutral" für die Aktie von Paragon.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung für Paragon. Sowohl der GD200 als auch der GD50 führen zu einer Einstufung als "Neutral". Der Kurs der Aktie liegt jeweils etwas über dem Trendsignal, was zu dieser Einschätzung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet, weshalb die Redaktion die Aktie ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich damit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Unternehmen Paragon.