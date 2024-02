Paragon Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse der Paragon-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs, ergibt sich eine Abweichung von +5,14 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +3,77 Prozent und somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in letzter Zeit kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Paragon in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die aktuelle Dividendenrendite für Paragon beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Zuletzt ist der Relative Strength Index (RSI) zu betrachten. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 40, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 36,7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Paragon.