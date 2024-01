Paragon Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Diskussionen über Paragon in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Die Redaktion kommt somit zu dem Schluss, dass die Aktie von Paragon bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Paragon führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Paragon-Aktie mit einem Kurs von 8,4 USD aktuell +0,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Paragon derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche hat einen Wert von 138,81, was zu einer Differenz von -138,81 Prozent zur Paragon-Aktie führt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.