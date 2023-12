Paragon Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Aktie von Paragon & wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 12,48, was 39 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten", der bei 20,42 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Paragon & eine Rendite von -24,09 Prozent auf, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Automatische Komponenten"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 4,41 Prozent, wobei Paragon & mit 28,5 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividende von Paragon & liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Automatische Komponenten (3,82 %) als niedrig zu bewerten ist, da die Differenz 3,82 Prozentpunkte beträgt. Daher wird die Einstufung derzeit als "Schlecht" angesehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen. Der RSI von Paragon & liegt bei 52, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,21, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".

