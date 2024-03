Paragon Aktie: Füße still halten!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen zu Aktien verändern. Bei Paragon wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, weshalb das Stimmungssignal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum fast unverändert, wodurch das Gesamtbild der Stimmung als "Neutral" bewertet wird.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Paragon-Aktie als "Neutral" eingestuft, da er 3,92 Prozent über dem GD200 liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 8,6 USD, was einem Abstand von +1,74 Prozent entspricht. Somit wird auch hier der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Paragon-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was 138,75 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei 50, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral".