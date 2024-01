Paragon Aktie: Bitte nicht vergessen!

Aktuell zeigt sich, dass die Dividendenrendite der Paragon-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken bei 0 % liegt. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag von 138,97 Prozentpunkten erzielen können. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was auf eine "Schlecht" Bewertung der Ausschüttungspolitik hindeutet.

Die Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage während des vergangenen Monats. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen Paragon zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zum vorherigen Monat, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern, ohne positive oder negative Ausschläge. Ebenso wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Paragon in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert. Dies führt zu einer gesamten "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Paragon-Aktie bei 30,77 liegt, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 52,5 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Paragon-Aktie als "Neutral".