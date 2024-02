Paragon Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktie von Paragon & wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Automatische Komponenten) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,48, was einem Abstand von 38 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,06 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Paragon & festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete Paragon & eine Rendite von -28,51 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,65 Prozent, während Paragon & mit 27,86 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite für Paragon & beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0,51 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Analysten führt.

