Paragon 28 Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Paragon ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Meinungen der letzten zwei Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Allerdings standen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen, weshalb die Gesamteinschätzung auf "Neutral" lautet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis beträgt derzeit 31,69 Punkte, was darauf hindeutet, dass Paragon derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 35,71 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie für diesen Punkt unserer Analyse insgesamt ein "Neutral".

Die Analysten bewerten die Paragon-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 4 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 27 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 121,86 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Paragon eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 14,92 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 12,17 USD, was einer Abweichung von -18,43 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 10,14 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält Paragon in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.