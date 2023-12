Paragon 28 Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Paragon-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie liegt bei 15,21 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 11,7 USD liegt, was einem Abstand von -23,08 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 10,32 USD, was einer Differenz von +13,37 Prozent und einem "Gut"-Signal entspricht. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Die Analysteneinschätzung für Paragon zeigt, dass von den letzten zwölf Monaten 5 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Paragon, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 28,67 USD, was einer potenziellen Steigerung um 145,01 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Paragon als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 5,49, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 31,56 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Einschätzung basierend auf der Stimmung der Anleger zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv sind, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch die Themen auf den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung, dass Paragon hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.