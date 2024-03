Paradox Interactive AB Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Tastemaker Acquisition Corp":

Die Anleger-Stimmung bei Paradox Interactive in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Paradox Interactive in den sozialen Medien. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Paradox Interactive-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 233,22 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 183,3 SEK liegt, was einer Abweichung von -21,4 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 194,02 SEK, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Paradox Interactive weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 72,18, was bedeutet, dass das Wertpapier hier überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Paradox Interactive-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

