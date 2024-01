Paradox Interactive AB Aktie: So nicht zu erwarten!

Die technische Analyse der Paradox Interactive-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt 12,3 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage nur 0,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ebenfalls eine gemischte Bewertung. Der 7-Tage-RSI liegt bei 71,26 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Anlegerstimmung zeigt eine überwiegend positive Einstellung gegenüber Paradox Interactive in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.