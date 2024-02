Paradox Interactive AB Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Analyse der Sentiment und Buzz um die Paradox Interactive-Aktie ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Paradox Interactive-Aktie daher ein schlechtes Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Paradox Interactive-Aktie liegt bei 52,05, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,48, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für die letzten 25 Tage führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv waren. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als gut eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Paradox Interactive-Aktie derzeit bei 241,14 SEK, was zu einer schlechten Einstufung führt. Der Abstand des Aktienkurses von 197,9 SEK zu diesem Wert beträgt -17,93 Prozent. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 210,37 SEK eine Differenz von -5,93 Prozent, was zu einem schlechten Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "schlecht".

