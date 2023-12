Paradise Entertainment Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Das Sentiment und der Buzz rund um Paradise Entertainment können über einen längeren Zeitraum verfolgt und ausgewertet werden. Dabei ergibt sich ein interessantes Bild der Stimmung der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Paradise Entertainment die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Paradise Entertainment derzeit auf 1,07 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,91 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -14,95 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,94 HKD, was die Aktie mit -3,19 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Somit vergeben wir die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Paradise Entertainment derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,28%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt -6, wodurch die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand des RSI beträgt der Wert für Paradise Entertainment aktuell 33,33, was eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Neutral".