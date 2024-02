Paradise Entertainment Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 signalisiert eine Überverkauft-Situation, während Werte zwischen 70 und 100 als überkauft gelten. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Paradise Entertainment liegt bei 63,64, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 60,71 und bestätigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Paradise Entertainment eine Rendite von 34,33 Prozent erzielt, was mehr als 39 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,04 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Paradise Entertainment mit 43,37 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall zeigt Paradise Entertainment eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate. Daher wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Paradise Entertainment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,06 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,85 HKD) weicht somit um -19,81 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -5,56 Prozent, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Paradise Entertainment-Aktie daher eine schlechte Bewertung für die einfache Charttechnik.