Paradise Entertainment Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über das Unternehmen Paradise Entertainment, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es bei Paradise Entertainment keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Es wurden keine auffälligen Tendenzen zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge haben keine signifikanten Unterschiede gezeigt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Paradise Entertainment in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,33 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -2,95 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +37,28 Prozent im Branchenvergleich für Paradise Entertainment. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Paradise Entertainment mit 36,49 Prozent über dem Durchschnittswert. In beiden Bereichen führt dies zu einem "Gut"-Rating.

Was die Dividende betrifft, schüttet Paradise Entertainment derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Hotels, Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 6,15 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,15 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.