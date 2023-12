Paradigm Biopharmaceuticals Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Avex":

Die Paradigm Biopharmaceuticals wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,78 AUD, während der Aktienkurs bei 0,425 AUD um -45,51 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,43 AUD, was einer Abweichung des Aktienkurses von -1,16 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt führt dies zu einer Einschätzung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Paradigm Biopharmaceuticals diskutiert. Daraus resultiert eine Bewertung der Aktie mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

Unsere Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennbar sind. Die Stimmung für Paradigm Biopharmaceuticals hat sich jedoch in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Paradigm Biopharmaceuticals gemessen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Paradigm Biopharmaceuticals liegt bei 13,33, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".