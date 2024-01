Paradigm Biopharmaceuticals Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse von Paradigm Biopharmaceuticals-Aktien zeigt gemischte Signale. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts über 200 Tage liegt der Wert bei 0,78 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,425 AUD liegt, was eine Abweichung von -45,51 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,43 AUD, was nur einer geringen Abweichung von -1,16 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Paradigm Biopharmaceuticals basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist jedoch unverändert geblieben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigen sich überwiegend positive Meinungen und Äußerungen von Anlegern, was zu einer "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Paradigm Biopharmaceuticals daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.