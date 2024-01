Paraca Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Bewertung einer Aktie kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. In einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass Paraca derzeit neutral eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität rund um Paraca ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Paraca neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um Paraca aufgegriffen. Somit erhält die Aktie auch hier die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Paraca bei 1963,63 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1947 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,85 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 1931,4 JPY, was einem Abstand von +0,81 Prozent entspricht und somit auch zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 21,62 Punkten, was darauf hinweist, dass Paraca überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauf noch Überverkauf an und führt somit zu einer neutralen Einstufung. Zusammen ergibt sich für das Paraca-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.