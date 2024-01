Paraca Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Das Sentiment und der Buzz rund um die Paraca-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Dabei wurde die Anzahl der Diskussionsbeiträge sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Ein weiterer Analysefaktor ist der Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Paraca beträgt derzeit 13,04 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Paraca weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Paraca in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt als neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Paraca-Aktie aktuell bei 1964,4 JPY verzeichnet, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1945 JPY, was einer Differenz von -0,99 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 1930,16 JPY, was einer Differenz von +0,77 Prozent und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Paraca-Aktie auf Basis der technischen Analyse.