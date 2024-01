Paraca Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Pan American Silver":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Paraca über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für Paraca in diesem Punkt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Paraca aktuell überverkauft ist. Das Signal wird daher als "Gut" eingestuft. Auf Basis des RSI25 wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Paraca eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse ist die Paraca derzeit +0,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit für Paraca in den verschiedenen Analysen eine Gesamteinstufung von "Neutral".