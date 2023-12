Paraca Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Paraca-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 15 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 54,75, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Paraca.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Paraca eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Paraca von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird die Paraca derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1965,92 JPY, während der Kurs der Aktie (1924 JPY) um -2,13 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung aufweist. Daraus resultiert eine Gesamteinstufung als "Neutral" in diesem Punkt.

Insgesamt ergibt sich also eine weitgehend neutrale Bewertung für die Paraca-Aktie, sowohl in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung, die technische Analyse als auch das Sentiment und Buzz.