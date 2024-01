Paraca Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei der Analyse von Paraca wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 48,15 Punkten, was aufzeigt, dass Paraca weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt mit einem Wert von 48,03 ebenfalls an, dass Paraca neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Paraca mit -1,31 Prozent Entfernung vom GD200 (1962,69 JPY) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1934,22 JPY auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Paraca-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Paraca-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Auch die Analyse der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen ergab neutrale Kommentare und Themen rund um Paraca in den vergangenen Tagen. Basierend darauf wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Paraca-Aktie hinsichtlich des RSI, der technischen Analyse, des Sentiments und der Anlegerstimmung eine "Neutral"-Bewertung erhält.

