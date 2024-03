Par Pacific Aktie: Quo vadis?

Der Finanzanalystenbericht zeigt, dass die Par Pacific Aktie von den Analysten insgesamt positiv bewertet wird. Von insgesamt 1 Bewertung in den letzten zwölf Monaten wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Es gab keine neuen Einschätzungen in den letzten 30 Tagen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 28 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -26,93 Prozent fallen könnte. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen keine starken Veränderungen in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso gibt es keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, weshalb Par Pacific auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Par Pacific-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 33,58 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (38,32 USD) liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor zeigt sich, dass Par Pacific eine Rendite von 31,46 Prozent erzielt hat, was mehr als 25 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 24,73 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.