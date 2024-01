Par Pacific Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Anlegerstimmung für Par Pacific ist laut einer Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab sieben positive und drei negative Tage, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Jedoch zeigen die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Entwicklungen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Par Pacific daher eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung als neutral bewertet.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), deutet darauf hin, dass die Par Pacific-Aktie überkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 89,24 Punkten, was zu einer negativen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Par Pacific also eine negative Bewertung in Bezug auf den RSI.

Im Vergleich zur Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" hat Par Pacific in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +13,61 Prozent erzielt. Dies bedeutet, dass das Unternehmen im Vergleich zu ähnlichen Aktien in dieser Branche eine bessere Performance aufweist und daher in dieser Kategorie positiv bewertet wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Par Pacific als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 3,27 liegt sie insgesamt 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29 im Segment "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher wird das Unternehmen auch aus fundamentaler Sicht positiv bewertet.