Par Pacific Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Aktie von Par Pacific wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 3,96 liegt sie insgesamt 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 27,51 liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Par Pacific mit 0 Prozent 25,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem eher unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Par Pacific liegt aktuell bei 25,33 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier überverkauft ist, mit einem Wert von 29,59. Insgesamt erhält Par Pacific daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Par Pacific insgesamt 2 Analystenbewertungen, mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut". Die Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Abwärtspotenzial von -29,68 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Par Pacific daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.