Papyrus Australia Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Papyrus Australia-Aktie weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Papier & Forstprodukte eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 6,82 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Papyrus Australia-Aktie beträgt aktuell 28, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Papyrus Australia-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,03 AUD lag. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,019 AUD um 36,67 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,02 AUD, was einem ähnlichen Niveau wie der letzte Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Papyrus Australia-Aktie ein "Neutral"-Rating.