Papst ruft zu Ende der Gewalt in Ukraine auf

ROM (dpa-AFX) - Papst Franziskus hat zu einem Ende der Gewalt in der Ukraine aufgerufen. "Mein Herz ist weiter dem ukrainischen Volk zugewandt, besonders den Bewohnern der Gegenden, auf die die Bombardements eingeschlagen sind", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwoch zum Ende der Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom. Er bete dafür, dass der Schrei der Menschen gehört werde und dass diejenigen, die das Schicksal des Krieges in der Hand hätten, der Gewalt ein Ende setzen und ein friedliches Zusammenleben in Gerechtigkeit wieder aufbauen mögen.

Papst Franziskus fordert immer wieder in seinen öffentlichen Reden Frieden in dem von Russland angegriffen Land. Am 25. Oktober will der 85 Jahre alte Argentinier am Kolosseum in Rom mit Vertretern anderer Religionen für den Frieden beten. Die Gemeinschaft katholischer Gläubigen Sant'Egidio organisierte das Treffen unter dem Motto "Schrei des Friedens"./jon/DP/zb