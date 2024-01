Paper Aktie: Ein sicheres Investment?

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie von Paper in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) der Paper-Aktie wird mit 14,93 als "gut" eingestuft, während der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, bei 48,68 liegt und somit eine neutrale Einschätzung aufweist. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 5,06 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Behälter & Verpackung") von 8342,36 % als "schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Paper-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 34,05 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 37,56 USD liegt, was einer Abweichung von +10,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 35,42 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "guten" Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "gut" für die einfache Charttechnik.