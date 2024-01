Paper Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In den letzten Wochen wurde bei Paper keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies bedeutet, dass in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen, keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zu erkennen war. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine wesentlichen Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammenfassend erhält Paper in dieser Hinsicht daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Paper als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Paper-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 92,77, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 33,83, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 14,41 und liegt damit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Behälter & Verpackung) von 94. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Paper in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") zeigt sich, dass Paper mit einer Rendite von 7,15 Prozent mehr als 46 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Behälter & Verpackung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 53,45 Prozent, wobei Paper mit 46,3 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.