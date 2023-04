Paper Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Für die Aktie Paper stehen per 21.04.2023, 13:44 Uhr 36.55 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Paper zählt zum Segment "Papierverpackung".

Nach einem bewährten Schema haben wir Paper auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Paper zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Paper wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 4 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Paper vor. Das Kursziel für die Aktie der Paper liegt im Mittel wiederum bei 39,5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 36,55 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 8,07 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Paper insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Paper weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,38 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Behälter & Verpackung") von 3,2 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,18 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

