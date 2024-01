Paper Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten dem Unternehmen "Paper" 1-mal die Bewertung "Gut", 5-mal die Bewertung "Neutral" und 0-mal die Bewertung "Schlecht" gegeben. Dies führt langfristig zu einer institutionellen Bewertung von "Neutral". Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten haben sich auch mit dem aktuellen Kurs von 37,67 USD befasst und erwarten eine Entwicklung von 0,43 Prozent, wobei das mittlere Kursziel bei 37,83 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch institutionelle Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Paper-Aktie (37,67 USD) um +10,53 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (34,08 USD) abweicht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (35,59 USD) liegt mit einer Abweichung von +5,84 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik eine positive Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Materialien") zeigt sich, dass die Rendite der Paper-Aktie im vergangenen Jahr bei 11,35 Prozent lag, was 43,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 54,92 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" liegt die Paper-Aktie aktuell 43,57 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Paper eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, und es gab keine negativen Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Paper eine "Gut"-Bewertung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Paper von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.