Paper Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Aktie von Paper wird derzeit von technischen Indikatoren als "Gut" bewertet. Dies basiert auf dem längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt von 33,93 USD, der deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 36,84 USD liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 34,68 USD zeigt eine positive Abweichung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment rund um die Paper-Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, mit vereinzelten positiven Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Automatische Analysen haben jedoch gezeigt, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Paper-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,15 Prozent erzielt, was jedoch 8,03 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Behälter & Verpackung" liegt die Aktie mit 8,03 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine neutrale Bewertung für die Paper-Aktie, mit einem RSI7-Wert von 49,71 und einem RSI25-Wert von 36,06. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength-Index als "Neutral" eingestuft.