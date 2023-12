Paper Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Analystenbewertung für das Unternehmen Paper zeigt, dass es insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Von insgesamt 6 Bewertungen in den letzten 12 Monaten wurden 1 als positiv, 5 als neutral und keine als negativ eingestuft. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Paper liegt bei 37,83 USD, was einer prognostizierten Kurssteigerung von 4,66 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 36,15 USD liegt. Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 14,41 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zur Branche als preisgünstig angesehen wird. In Bezug auf die Dividende weist Paper eine Rendite von 5,22 % auf, was jedoch 8281,95 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Auf technischer Ebene wird der aktuelle Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, da er sowohl über dem gleitenden Durchschnittskurs von 200 Tagen als auch über dem von 50 Tagen liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung für Paper.

