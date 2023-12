Paper Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Paper beträgt das aktuelle KGV 14. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" haben im Durchschnitt ein KGV von 94. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Analysten sind langfristig gesehen neutral eingestellt und vergeben insgesamt die Bewertungen: 1 Gut, 5 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Paper vor. Das Kursziel der Analysten ist bei 37,83 USD angesiedelt, was einer zukünftigen Performance von 3,43 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt 5,22 Prozent und liegt damit 8281,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Paper. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Paper daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Paper von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.