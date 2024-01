Papa John's Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Papa John's Aktie derzeit bei 73,19 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 71,76 USD um -1,95 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 69,74 USD, was einer Abweichung von +2,9 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Neutral" klassifiziert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Analyse von 8 Analystenbewertungen ergibt, dass 5 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 90 USD, was einer potenziellen Steigerung um 25,42 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 71,76 USD entspricht. Diese Analyse führt zu der Empfehlung, die Aktie als "Gut" einzustufen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Papa John's diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat Papa John's in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,26 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche ist dies eine Underperformance von -42,08 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Papa John's um 15,74 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.