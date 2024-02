Papa John's Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die langfristige Meinung von Analysten über die Papa John's-Aktie ist positiv, mit insgesamt 4 "Gut" Bewertungen, 3 "Neutral" Bewertungen und 0 "Schlecht" Bewertungen. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 87,4 USD, was einer potenziellen Performance von 18,48 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 73,77 USD liegt. Daraus ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" seitens der Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität zu Papa John's. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs stuft die Papa John's Aktie ebenfalls als "Neutral" ein. Der GD200 des Wertes liegt bei 73,09 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie (73,77 USD) um +0,93 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 73,48 USD, was einer Abweichung von +0,39 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 2, was zu einer negativen Differenz von -0,22 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Papa John's eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.