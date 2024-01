Panthera Aktie: Das war abzusehen!

Die Anleger diskutieren derzeit intensiv über Panthera auf verschiedenen sozialen Medienplattformen, was deutlich auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hinweist. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt negative Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Beobachtungen kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Panthera in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Panthera in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,53 Prozent erzielt, während andere Aktien im Durchschnitt um -15,79 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,31 Prozent im Branchenvergleich für Panthera. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -15,79 Prozent im letzten Jahr, und Panthera lag 26,31 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Panthera ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ist Panthera im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8,85 %) aufgrund einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten, da die Differenz 8,85 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich derzeit die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI ist die Panthera aktuell mit dem Wert 27,87 überverkauft, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 40, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".