Panthera Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die technische Analyse der Panthera-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,35 GBP mit dem aktuellen Kurs von 6,5 GBP vergleicht. Dies entspricht einer Abweichung von +2,36 Prozent. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 5,65 GBP liegt, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis, da der letzte Schlusskurs darüber liegt (+15,04 Prozent). Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating ausgestellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine deutliche Verbesserung in der Internet-Kommunikation für Panthera in den vergangenen Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen gestiegen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hierfür bekommt Panthera eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Panthera-Aktie auf kurzfristiger Basis überverkauft ist, da der 7-Tage-RSI bei 30 Punkten liegt. Dafür erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie für diesen Punkt mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Panthera eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Schließlich wird die Dividendenrendite betrachtet, die bei Panthera aktuell 0 Prozent beträgt und damit nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von den Analysten mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.