Panthera Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Panthera hat sich in den letzten Wochen stark verändert. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion überwiegend negativ, mit nur drei Tagen, an denen positive Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger auf positive Themen verlagert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schneidet Panthera im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8,83 %) schlecht ab, da die Dividende bei 0 % liegt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung zeigt sich Panthera im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" mit einer Rendite von 42,86 Prozent deutlich überdurchschnittlich. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -21,17 Prozent verzeichnet, liegt Panthera mit 64,03 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird die aktuelle Performance der Panthera-Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs um -13,4 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 6,64 GBP liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 5,89 GBP, was einer Abweichung von -2,38 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Panthera kaufen, halten oder verkaufen?

