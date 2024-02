Panthera Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Panthera-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,64 GBP verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,75 GBP, was einem Unterschied von -13,4 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5,87 GBP wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Panthera-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 42,86 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" einer Überperformance von 64,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende liegt Panthera mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Metalle und Bergbau" (8,4 %) niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Panthera-Aktie ist insgesamt negativ. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Panthera. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Schlecht".