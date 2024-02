Panther Metals Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Stimmung unter den Anlegern bei Panther Metals ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt auch die langfristige Entwicklung eine wichtige Rolle. Die Diskussionsintensität bei Panther Metals ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Panther Metals-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -30 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -18,33 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Panther Metals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 52,63 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 68,97 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Panther Metals also eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung, die Kommunikation im Internet und den Relative Strength Index.